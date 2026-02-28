Atelier modelage pour enfants Atelier milocéramique Vic-sous-Thil
Atelier modelage pour enfants Atelier milocéramique Vic-sous-Thil mardi 7 avril 2026.
Atelier modelage pour enfants
Atelier milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-15
Delphine et Vincent animent un atelier modelage pour les jeunes de 6 à 15 ans.
Réservation obligatoire, places limitées .
Atelier milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 28 25 97 miloceramique21@gmail.com
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English :
L’événement Atelier modelage pour enfants Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-03-18 par OT des Terres d’Auxois