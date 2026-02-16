Atelier Modelage Quel bol ! Samadet
Atelier Modelage Quel bol ! Samadet mercredi 18 février 2026.
Atelier Modelage Quel bol !
musée de Samadet Samadet Landes
Viens t’initier en famille au modelage de l’argile ! Durant cet atelier, tu pourras découvrir la technique du colombin utilisé par les potiers et créér ton bol d’argile.
Animation famille pour les enfants à partir de 6 ans.
musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
English : Atelier Modelage Quel bol !
Come and learn clay modelling with your family! During this workshop, you’ll discover the colombin technique used by potters and create your own clay bowl.
Family activities for children aged 6 and over.
