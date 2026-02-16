Atelier Modelage Quel bol !

musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Viens t’initier en famille au modelage de l’argile ! Durant cet atelier, tu pourras découvrir la technique du colombin utilisé par les potiers et créér ton bol d’argile.

Animation famille pour les enfants à partir de 6 ans.

Viens t’initier en famille au modelage de l’argile ! Durant cet atelier, tu pourras découvrir la technique du colombin utilisé par les potiers et créér ton bol d’argile.

Animation famille pour les enfants à partir de 6 ans. .

musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Modelage Quel bol !

Come and learn clay modelling with your family! During this workshop, you’ll discover the colombin technique used by potters and create your own clay bowl.

Family activities for children aged 6 and over.

L’événement Atelier Modelage Quel bol ! Samadet a été mis à jour le 2026-02-13 par Landes Chalosse