Atelier modelage silence, on tourne ! Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-12

2026-02-09

L’Atelier-musée de la Terre propose des initiations au tournage pour les adultes (dès 16

ans) en collaboration avec une céramiste locale. Les cours se déroulent en deux sessions, les lundi et mercredi, ou mardi et jeudi de 15h à 17h. Le nombre de places étant limité à 4 personnes, il est recommandé de vous inscrire dès que possible. La première séance est dédiée au tournage. Vous apprendrez à battre la terre pour la désaérer, à utiliser le tour, puis à centrer et monter votre pièce. La deuxième séance est dédiée au tournassage. Les pièces créées ayant eu le temps de sécher un peu, il sera temps de former le pied, d’affiner les parois et de créer des décors sculptés suivant vos envies. .

+33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

