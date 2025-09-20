Atelier modelage Site archéologique de la Graufesenque Millau

Atelier modelage 20 et 21 septembre Site archéologique de la Graufesenque Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier terre

Participez à un atelier de modelage de la terre animé par les bénévoles de l’ASSAUVAGG.

Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565601137 https://mumig.fr/un-musee-un-site-archeologique/la-graufesenque Site gallo-romain de production en grande série de vaisselle fine, lisse ou décorée de reliefs (céramique sigillée), recouverte d’un vernis rouge brillant. Cette vaisselle de table, produite en très grande quantité, essentiellement aux Ier et IIe siècles de notre ère, était exportée dans tout l’empire romain. Le site comprend habitats, fours, entrepôts, décharges, fosses…

© Ville de Millau