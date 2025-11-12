Atelier modelage terre enfant Chez ta soeur Tournus
Atelier modelage terre enfant Chez ta soeur Tournus mercredi 12 novembre 2025.
Atelier modelage terre enfant
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 12:00:00
Date(s) :
2025-11-12
ATELIER ENFANT
MODELAGE TERRE
Mercredi 12 Novembre | 10h-12h
Modelage terre avec Maud Thiéfaine
ENFANTS PRIX LIBRE (+adhésion 2025-2026)
Matériel fourni
Découverte des techniques pour façonner et modeler l’argile
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602 .
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
English : Atelier modelage terre enfant
German : Atelier modelage terre enfant
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier modelage terre enfant Tournus a été mis à jour le 2025-10-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II