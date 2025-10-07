Atelier modelage terre enfant Chez ta soeur Tournus
Atelier modelage terre enfant Chez ta soeur Tournus mercredi 4 février 2026.
Atelier modelage terre enfant
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 12:00:00
Date(s) :
2026-02-04
ATELIER ENFANT
MODELAGE TERRE
Mercredi 4 Février | 10h-12h
Modelage terre avec Maud Thiéfaine
ENFANTS PRIX LIBRE (+adhésion 2025-2026)
Matériel fourni
Découverte des techniques pour façonner et modeler l’argile
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602 .
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
