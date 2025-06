Atelier modelage Thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 16 juillet 2025 10:30

Haute-Vienne

Atelier modelage Thème libre
Atelier-Musée de la Terre
4 Carrefour de Puycheny
Saint-Hilaire-les-Places
Haute-Vienne

16 juillet 2025, 10:30-12:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

Seul ou en famille, suivez les conseils du médiateur et vivez une expérience unique avec l’argile de Puycheny.

Atelier ouvert aux adultes et enfants à partir de 6 ans. Durée 1h30.

Activité sur réservation.

L’argile est une terre qui prend son temps…

Elle a besoin d’une période de séchage avant de passer au four. Comptez environ 3 semaines avant de récupérer vos œuvres cuites. Si vous ne pouvez pas revenir après l’atelier, vous pourrez les emmener crues chez vous. Elles seront toutefois friables et ne devront pas rester à l’extérieur. N’oubliez pas votre carton pour les emporter ! .

Atelier-Musée de la Terre 4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

