Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Atelier modelage thème libre

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Que vous soyez seul, en famille, petit ou grand, nos médiateurs vous guident avec passion pour façonner des pièces uniques. Laissez-vous porter par la douceur de la terre, libérer votre imagination et savourer le plaisir de créer. Une expérience sensorielle et artistique, où chaque geste devient source de fierté. À partir de 6 ans. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

English : Atelier modelage thème libre

