Atelier modelage Totem en duo Rue de Plombart Cadaujac

Rue de Plombart Association Le Pré Charmant Cadaujac Gironde

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Thème TOTEM EN DUO avec Sabine Ferenbach, céramiste artisane d’art.

Venez façonner ensemble un souvenir unique à emporter chez vous et partager un moment créatif et complice.

Parents et enfants, amis, vous donnerez vie à un totem en argile, symbole de votre lien et de votre imagination.

Les pièces, réalisées individuellement et ENSEMBLE, seront ensuite empilées pour former un totem unique, reflet de votre complicité.

Pour tout complément d’information sur l’atelier, vous pouvez contacter directement la céramiste ferenbachsabine@gmail.com .

Rue de Plombart Association Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com

