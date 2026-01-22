Atelier modelage Totem familial (parent-enfant) Rue de Plombart Cadaujac

Atelier modelage Totem familial (parent-enfant)

Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21

Venez façonner ensemble un souvenir unique à emporter chez vous et partager un moment créatif et complice.

Parents et enfants, vous donnerez vie à un totem familial en argile, symbole de votre lien et de votre imagination.

Les pièces, réalisées individuellement, seront ensuite empilées pour former un totem unique, reflet de votre complicité.

Cet atelier est proposé par Sabine FERENBACH, céramiste .

Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier modelage Totem familial (parent-enfant)

L’événement Atelier modelage Totem familial (parent-enfant) Cadaujac a été mis à jour le 2026-01-19 par Sud Bordeaux Tourisme