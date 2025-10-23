Atelier modelage Treignac

Atelier modelage Treignac jeudi 23 octobre 2025.

15 avenue du général de Gaulle Treignac Corrèze

Ferdine Rayyaye animera un atelier modelage pour les enfants à partir de 6 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire, places limitées ! .

15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

