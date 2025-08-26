Atelier modelages Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Atelier modelages Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 26 août 2025.

Atelier modelages

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Avec la plasticienne Florence Leclerc. Modelage de personnages inspirés des sculptures de l’artiste Niki de St Phalle.

Du modelage à la mise en couleur pour créer une œuvre unique.

Gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

