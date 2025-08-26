Atelier modelages Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Atelier modelages Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 26 août 2025.
Atelier modelages
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-26
Avec la plasticienne Florence Leclerc. Modelage de personnages inspirés des sculptures de l’artiste Niki de St Phalle.
Du modelage à la mise en couleur pour créer une œuvre unique.
Gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93 .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
English : Atelier modelages
German : Atelier modelages
Italiano :
Espanol : Atelier modelages
L’événement Atelier modelages Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Andernos-les-Bains