Atelier Modèle une déco de Noël Bains Douches Montluçon

Atelier Modèle une déco de Noël

Bains Douches Avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Pour finir de décorer ton sapin avant les fêtes, viens fabriquer ta décoration, en t’inspirant des empreintes laissées dans le sol par les êtres vivants et découvertes

lors de fouilles.

.

Bains Douches Avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

To finish decorating your tree before the holidays, come and make your own decoration, inspired by the footprints left in the ground by living beings and discovered

during excavations.

