Atelier Modèle vivant Dégagnac

Atelier Modèle vivant

Atelier Modèle vivant Dégagnac jeudi 7 août 2025.

Atelier Modèle vivant

5519 route de Poudens Bas Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07 14:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :
2025-08-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

L’association La Découverte vous propose de passer un après-midi convivial autour d’un modèle vivant
L’association La Découverte vous propose de passer un après-midi convivial autour d’un modèle vivant. Dessin et pratique artistique libre au rendez-vous !   .

5519 route de Poudens Bas Dégagnac 46340 Lot Occitanie   bonjour@la-decouverte.net

English :

The La Découverte association invites you to spend a convivial afternoon around a live model

German :

Der Verein La Découverte schlägt Ihnen vor, einen geselligen Nachmittag rund um ein lebendes Modell zu verbringen

Italiano :

L’associazione La Découverte vi invita a trascorrere un pomeriggio conviviale attorno a una modella dal vivo

Espanol :

La asociación La Découverte le invita a pasar una tarde de convivencia en torno a una maqueta en vivo

L’événement Atelier Modèle vivant Dégagnac a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Gourdon