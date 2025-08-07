Atelier Modèle vivant Dégagnac
Atelier Modèle vivant Dégagnac jeudi 7 août 2025.
Atelier Modèle vivant
5519 route de Poudens Bas Dégagnac Lot
Participation libre
Début : 2025-08-07 14:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-08-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07
L’association La Découverte vous propose de passer un après-midi convivial autour d’un modèle vivant. Dessin et pratique artistique libre au rendez-vous ! .
5519 route de Poudens Bas Dégagnac 46340 Lot Occitanie bonjour@la-decouverte.net
English :
The La Découverte association invites you to spend a convivial afternoon around a live model
German :
Der Verein La Découverte schlägt Ihnen vor, einen geselligen Nachmittag rund um ein lebendes Modell zu verbringen
Italiano :
L’associazione La Découverte vi invita a trascorrere un pomeriggio conviviale attorno a una modella dal vivo
Espanol :
La asociación La Découverte le invita a pasar una tarde de convivencia en torno a una maqueta en vivo
