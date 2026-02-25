Atelier Modèle vivant Dégagnac

Atelier Modèle vivant

5519 route de Poudens Bas Dégagnac Lot

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01 2026-04-05

Comme chaque premier dimanche du mois, l'association La Découverte vous propose de passer un après-midi convivial autour d’un modèle vivant. Dessin et autre pratique artistique libre au rendez-vous !

5519 route de Poudens Bas Dégagnac 46340 Lot Occitanie

English :

As on the first Sunday of every month, the La Découverte association invites you to spend a convivial afternoon with a live model

