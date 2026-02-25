Atelier Modèle vivant Dégagnac
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01 2026-04-05
Comme chaque premier dimanche du mois, l'association La Découverte vous propose de passer un après-midi convivial autour d’un modèle vivant. Dessin et autre pratique artistique libre au rendez-vous !
As on the first Sunday of every month, the La Découverte association invites you to spend a convivial afternoon with a live model
