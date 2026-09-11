Atelier « Modèle vivant », MUba Eugène Leroy, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
Atelier « Modèle vivant » Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h30 MUba Eugène Leroy Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Atelier « Modèle vivant »
Une découverte du dessin d’après-modèle vivant, inspiré par une sélection d’œuvres du musée
A partir de 6 ans
Dimanche à 15h et à 17h30
Durée : 2h30
Sur réservation : https://muba-tourcoing.billetterie.museum ou au 03 20 28 91 60
MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 91 60 »}] [{« link »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum »}] Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques
Atelier « Modèle vivant »
© DR
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