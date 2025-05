Atelier Modèle Vivant – L’atelier d’Artiste Rouans, 17 mai 2025 10:00, Rouans.

Loire-Atlantique

Atelier Modèle Vivant L’atelier d’Artiste 37 Rue de l’Acheneau Rouans Loire-Atlantique

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 13:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez participer à un atelier pour découvrir ou améliorer votre technique de dessin de modèle vivant. Romain Louvel vous propose un atelier, des cours et des séances libres. Rendez-vous à l’atelier d’artiste de Rouans.

Pratique

réservation par téléphone auprès de Romain Louvel

atelier proposé une fois par mois

sur réservation uniquement, places limitées à 10 personnes

L’atelier d’Artiste 37 Rue de l’Acheneau

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 74 13 58 herel2@free.fr

English :

Come and take part in a workshop to discover or improve your life drawing technique. Romain Louvel offers workshops, classes and free sessions. Meet at the Rouans artist’s studio.

German :

Nehmen Sie an einem Workshop teil, um Ihre Technik des Zeichnens von lebenden Modellen zu entdecken oder zu verbessern. Romain Louvel bietet Ihnen ein Atelier, Kurse und freie Sitzungen an. Treffpunkt ist das Künstleratelier in Rouans.

Italiano :

Partecipate a un workshop per scoprire o migliorare la vostra tecnica di disegno dal vero. Romain Louvel propone un workshop, lezioni e sessioni gratuite. Incontratelo presso l’atelier dell’artista a Rouans.

Espanol :

Venga a participar en un taller para descubrir o mejorar su técnica de dibujo al natural. Romain Louvel ofrece un taller, clases y sesiones gratuitas. Reúnase con él en el estudio del artista en Rouans.

