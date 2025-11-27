Atelier modélisation SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier modélisation

Atelier modélisation

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

2025-11-27 17:00:00
2025-11-27 19:00:00

2025-11-27

Modéliser un crayon à papier réaliste, créer une scène complexe avec des couleurs
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Model a realistic pencil, create a complex scene with colors
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Einen realistischen Bleistift modellieren, eine komplexe Szene mit Farben gestalten
Gebühr: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Modellare una matita realistica, creare una scena complessa con i colori
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Modele un lápiz realista, cree una escena compleja con colores
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

