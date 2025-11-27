Atelier modélisation SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier modélisation
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-27 17:00:00
fin : 2025-11-27 19:00:00
2025-11-27
Modéliser un crayon à papier réaliste, créer une scène complexe avec des couleurs
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Model a realistic pencil, create a complex scene with colors
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Einen realistischen Bleistift modellieren, eine komplexe Szene mit Farben gestalten
Gebühr: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Modellare una matita realistica, creare una scena complessa con i colori
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Modele un lápiz realista, cree una escena compleja con colores
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
L’événement Atelier modélisation Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65