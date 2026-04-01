Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Depuis toujours, Tatiana Seguin transmet la danse au public le plus large possible, que l’on soit novice ou professionnel.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

Tatiana Seguin has always brought dance to the widest possible audience, whether novice or professional.

L’événement Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord