Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois dimanche 12 avril 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Depuis toujours, Tatiana Seguin transmet la danse au public le plus large possible, que l’on soit novice ou professionnel.
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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
Tatiana Seguin has always brought dance to the widest possible audience, whether novice or professional.
L’événement Atelier Modern Jazz et danse contemporaine avec Tatiana Seguin La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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