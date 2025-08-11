Atelier Modes de vie à la Préhistoire La Boussole Melun

Atelier Modes de vie à la Préhistoire La Boussole Melun lundi 11 août 2025.

Atelier Modes de vie à la Préhistoire Lundi 11 août, 14h00 La Boussole Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T14:00:00 – 2025-08-11T15:00:00

Fin : 2025-08-11T14:00:00 – 2025-08-11T15:00:00

Chasseurs de la Préhistoire : testez le tir au propulseur !

Savez-vous comment on chassait il y a 15 000 ans ? Venez découvrir les techniques de chasse préhistorique en vous initiant au tir au propulseur, un outil ancestral aussi ingénieux qu’efficace.

Apprenez à manier cet instrument comme nos ancêtres, à viser, à lancer… et vivez une expérience grandeur nature, en plein air !

Une animation active, ludique et immersive pour comprendre les gestes et les stratégies des chasseurs magdaléniens tout en s’amusant.

La Boussole 2 Rue Claude Bernard, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0160560471 http://www.ville-melun.fr les mercredis et samedis de 14h à 18h

Chasseurs de la Préhistoire : testez le tir au propulseur !

© Association ArkéoMédia