Atelier « Modes de vie à la Préhistoire » Mardi 12 août, 10h00 La Boussole Seine-et-Marne

Début : 2025-08-12T10:00:00 – 2025-08-12T11:00:00

Fin : 2025-08-12T10:00:00 – 2025-08-12T11:00:00

« Touchez pas aux abris » : un kamishibaï pour les petits explorateurs

À partir de 5 ans, les enfants sont invités à découvrir les gravures préhistoriques de la forêt de Fontainebleau à travers un kamishibaï – un petit théâtre d’images japonais.

L’histoire de « Touchez pas aux abris » les embarque dans une aventure pleine de mystère et de poésie, à la rencontre des artistes de la Préhistoire et de leur héritage fragile.

La Boussole 2 Rue Claude Bernard, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0160560471 http://www.ville-melun.fr les mercredis et samedis de 14h à 18h

© Association ArkéoMédia