Atelier « Modes de vies à la Préhistoire » Mercredi 13 août, 14h00 Parc de la Mairie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-13T14:00:00 – 2025-08-13T15:00:00

Fin : 2025-08-13T14:00:00 – 2025-08-13T15:00:00

Chasseurs de la Préhistoire : testez le tir au propulseur !

Savez-vous comment on chassait il y a 15 000 ans ? Venez découvrir les techniques de chasse préhistorique en vous initiant au tir au propulseur, un outil ancestral aussi ingénieux qu’efficace.

Apprenez à manier cet instrument comme nos ancêtres, à viser, à lancer… et vivez une expérience grandeur nature, en plein air !

Une animation active, ludique et immersive pour comprendre les gestes et les stratégies des chasseurs magdaléniens tout en s’amusant.

Parc de la Mairie Rue de l’Éperon 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

© Association ArkéoMédia