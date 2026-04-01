Atelier Moi enfant Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
Atelier Moi enfant Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Atelier Moi enfant
Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 16h.
Samedi 18 avril 2026 de 15h à 16h.
Mercredi 22 avril 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22
Le musée propose à certaines dates des ateliers et visites dédiés aux enfants et aux familles, autour des expositions temporaires.Enfants
Cet atelier propose aux enfants d’explorer le corps et son rapport à l’espace à travers le dessin, en s’inspirant de représentations historiques d’enfants, notamment celles liées à Bacchus et aux scènes des bacchanales.
• Enfants de 7 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur réservation au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 85 resa-preaudesaccoules@marseille.fr
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English :
On selected dates, the museum offers workshops and tours for children and families, focusing on the temporary exhibitions.
L’événement Atelier Moi enfant Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille