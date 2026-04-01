Atelier Moi enfant Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Atelier Moi enfant

Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 16h.

Samedi 18 avril 2026 de 15h à 16h.

Mercredi 22 avril 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Le musée propose à certaines dates des ateliers et visites dédiés aux enfants et aux familles, autour des expositions temporaires.Enfants

Cet atelier propose aux enfants d’explorer le corps et son rapport à l’espace à travers le dessin, en s’inspirant de représentations historiques d’enfants, notamment celles liées à Bacchus et aux scènes des bacchanales.



• Enfants de 7 à 12 ans

• Durée 1h

• Sur réservation au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 85 resa-preaudesaccoules@marseille.fr

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English :

On selected dates, the museum offers workshops and tours for children and families, focusing on the temporary exhibitions.

L’événement Atelier Moi enfant Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille