atelier « mon décor comme Gaston Suisse » Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Viens créer ton support décoré à la manière de l’artiste Gaston Suisse dont tu peux admirer les laques animalières au Musée des Papillons et au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Poissons, écureuils, oiseaux ou singes s’ébattent sur fonds de végétaux aux reflets irisés. Toi aussi crée un chouette décor précieux pour ta chambre ou la maison !

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin