atelier Mon environnement, ma santé Médiathèque de Montguyon Montguyon

Médiathèque de Montguyon Allée des platanes Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Le centre hospitalier de Jonzac propose un atelier sur la santé comment améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de mon logement ?
Médiathèque de Montguyon Allée des platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 06 38 mediatheque.montguyon@orange.fr
English :
The Jonzac hospital offers a workshop on health: how to improve indoor air quality in my home?
