Atelier Mon équilibre dans l’assiette Salle semailles au vent Château-Garnier

Atelier Mon équilibre dans l’assiette

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier Vienne

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Goût, plaisir et nutrition… Autour d’une animation qui fait saliver les papilles, questionnez vos sens, vos habitudes de consommation mais aussi vos représentations. Apprenez à déjouer les effets de l’âge qui peuvent altérer vos sensations gustatives, votre appétit et donc votre équilibre. .

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 63 74 fabienne.ventenat@n.aquitaine.mutualite.fr

