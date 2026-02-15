Atelier Mon équilibre en mouvement Salle semailles au vent Château-Garnier

Atelier Mon équilibre en mouvement

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier Vienne

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Laissez-vous entraîner dans l’univers du mouvement et du corps. Vous comprendrez mieux comment une activité physique et des pieds en bonne santé, peuvent être les meilleurs alliés pour votre forme et votre équilibre. Alors, entrez dans la danse ! .

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 63 74 fabienne.ventenat@n.aquitaine.mutualite.fr

