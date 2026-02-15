Atelier Mon équilibre en vue Salle semailles au vent Château-Garnier
Atelier Mon équilibre en vue Salle semailles au vent Château-Garnier mardi 24 février 2026.
Atelier Mon équilibre en vue
Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Plongez dans l’univers de la photographie, des lumières, des contrastes, pour mieux comprendre l’impact du vieillissement sur votre vue ! L’occasion de partager de bons réflexes pour prendre soin de vos yeux ainsi que des solutions pour aménager votre habitat et prévenir le risque de chute. .
Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 63 74 fabienne.ventenat@n.aquitaine.mutualite.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Mon équilibre en vue
L’événement Atelier Mon équilibre en vue Château-Garnier a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou