Atelier Mon équilibre en vue Salle semailles au vent Château-Garnier

Atelier Mon équilibre en vue

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Plongez dans l’univers de la photographie, des lumières, des contrastes, pour mieux comprendre l’impact du vieillissement sur votre vue ! L’occasion de partager de bons réflexes pour prendre soin de vos yeux ainsi que des solutions pour aménager votre habitat et prévenir le risque de chute. .

Salle semailles au vent Place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 63 74 fabienne.ventenat@n.aquitaine.mutualite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mon équilibre en vue

L’événement Atelier Mon équilibre en vue Château-Garnier a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou