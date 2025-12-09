Atelier Mon logo de voiture Châtellerault
Atelier Mon logo de voiture Châtellerault mercredi 18 février 2026.
Atelier Mon logo de voiture
3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne
Après une visite de l’espace auto-moto-vélo du musée, les enfants imaginent et dessinent leur propre logo de voiture sur du métal repoussé. Ils apprennent à associer formes, couleurs et symboles pour exprimer leurs idées de manière créative. .
3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
