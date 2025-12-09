Atelier Mon logo de voiture

Châtellerault Vienne

Après une visite de l’espace auto-moto-vélo du musée, les enfants imaginent et dessinent leur propre logo de voiture sur du métal repoussé. Ils apprennent à associer formes, couleurs et symboles pour exprimer leurs idées de manière créative. .

English : Atelier Mon logo de voiture

