Atelier « Mon Master » pour les étudiants internationaux CMI Rennes Rennes Mardi 24 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Le CMI Rennes et les services d’orientation de l’Université de Rennes et de l’Université Rennes 2 proposent une demi-journée d’ateliers pour préparer votre candidature.

Le CMI Rennes, le service d'orientation de l'Université de Rennes et le service d'orientation de l'Université Rennes 2 s'associent pour proposer une demi-journée d'ateliers aux étudiants internationaux souhaitant préparer une candidature en Master en France.

En introduction, les étudiants actuellement en Licence (ou équivalent) seront invités à découvrir la plateforme « Mon Master » mise en place en 2023.

L’après-midi se poursuivra par des ateliers de conseils à la rédaction de CV et de lettre de motivation, et de préparation à l’entretien.

Plus d’informations : [https://cmi.univ-rennes.fr/actualites/atelier-candidater-en-master-2026](https://cmi.univ-rennes.fr/actualites/atelier-candidater-en-master-2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T17:00:00.000+01:00

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/489544?lang=fr

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



