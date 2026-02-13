Atelier Mon mini petit baz’art (pour les 18 mois – 3 ans), Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Atelier Mon mini petit baz’art (pour les 18 mois – 3 ans) Dimanche 22 mars, 16h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation, entrée libre, enfant accompagné

Mon mini petit baz’art

Des ateliers sensoriels pour expérimenter en famille et découvrir l’univers d’une matière !

Chemin de terre

Un atelier tout en douceur pour découvrir la magie de l’argile dans tous ses états… Les toutpetits et leurs accompagnants sont invités à manipuler, presser, lisser, tracer… pour créer un grand “chemin de terre” composé d’empreintes naturelles (galets, feuilles, coquillages). Chaque enfant façonnera aussi un petit galet-bonhomme, simple et rond, qu’il pourra rapporter chez lui. Un moment sensoriel, calme et poétique, pour explorer la matière ensemble.

Pour les 18 mois à 3 ans (enfant accompagné). Durée : env. 1h15

Dimanche 22 mars à 16h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

