Atelier Mon Moment Magique enfant/parent Association Equilibre Royan
Atelier Mon Moment Magique enfant/parent Association Equilibre Royan jeudi 12 février 2026.
Atelier Mon Moment Magique enfant/parent
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Vous avez envie de partager un moment magique avec votre enfant ? C’est le format d’atelier qu’il vous faut ! 1h30 de rituels à faire ensemble, des jeux, des câlins, des secrets, du yoga et de la créativité…
.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to share a magical moment with your child? This is the workshop format for you! 1h30 of rituals to do together, games, cuddles, secrets, yoga and creativity…
L’événement Atelier Mon Moment Magique enfant/parent Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan