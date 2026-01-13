Atelier Mon Moment Magique enfant/parent Association Equilibre Royan

Atelier Mon Moment Magique enfant/parent

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Vous avez envie de partager un moment magique avec votre enfant ? C’est le format d’atelier qu’il vous faut ! 1h30 de rituels à faire ensemble, des jeux, des câlins, des secrets, du yoga et de la créativité…

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Would you like to share a magical moment with your child? This is the workshop format for you! 1h30 of rituals to do together, games, cuddles, secrets, yoga and creativity…

