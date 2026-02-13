Atelier Mon petit baz’art (pour les 4-8 ans), Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Atelier Mon petit baz’art (pour les 4-8 ans) Samedi 4 avril, 15h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, enfant accompagné. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Mon petit baz’art

Dans le cadre du festival MARTO, un atelier créatif pour découvrir une matière incroyable : l’argile !

Au pays des galets

Devenez sculpteurs en façonnant l’argile et en y imprimant différentes empreintes. Après un temps de découverte de la matière, chacun créé un galet-personnage puis un élément d’un petit village : une maison-bourgeon, un rocher texturé ou une mini sculpture abstraite. L’ensemble sera rassemblé en une installation collective. Un atelier sensible pour modeler, imaginer et construire avec la terre, en famille, à quatre mains.

Pour les 4/8 ans (enfant accompagné). Durée : 1h30

Samedi 4 avril à 15h30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

