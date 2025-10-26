Atelier Mon petit monde de poche Festival E’MôM’Tions Châteaugiron

Atelier Mon petit monde de poche Festival E’MôM’Tions Châteaugiron dimanche 26 octobre 2025.

Atelier Mon petit monde de poche Festival E’MôM’Tions

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Avec l’artiste Aude Bertel, chaque enfant crée un mini-théâtre dans une boîte, en jouant avec le papier, les formes et la perspective. Un petit monde portatif, à inventer et à emporter partout !

A partir de 7 ans .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Mon petit monde de poche Festival E’MôM’Tions Châteaugiron a été mis à jour le 2025-08-12 par OT CHATEAUGIRON