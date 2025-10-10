Atelier mon post-partum pour les futures mamans Aux Mères Veillent Plonéour-Lanvern

Atelier mon post-partum pour les futures mamans

Aux Mères Veillent 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2025-10-10 10:30:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

2025-10-10

Cet atelier est le 1er d’une série de 6 atelier pour aider les futures mamans à bien préparer leur post-partum.

Le thème de cet atelier Le post-partum, le Mois d’Or … quésaco ? Les bases pour aborder sereinement cette période.

Pour qui ? Les futures mamans, dès le début de votre grossesse et jusqu’au terme … ou pour toutes les mamans en post-partum qui désirent nous rejoindre.

Prix 50€ (le tarif est le même que vous veniez seule, en couple ou avec un proche ! Paiement sur place par chèque ou espèces. .

Aux Mères Veillent 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 35 24 61 81

