Atelier mon post-partum pour les futures mamans Aux Mères Veillent Plonéour-Lanvern
Atelier mon post-partum pour les futures mamans Aux Mères Veillent Plonéour-Lanvern vendredi 10 octobre 2025.
Atelier mon post-partum pour les futures mamans
Aux Mères Veillent 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 10:30:00
fin : 2025-10-10 12:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Cet atelier est le 1er d’une série de 6 atelier pour aider les futures mamans à bien préparer leur post-partum.
Le thème de cet atelier Le post-partum, le Mois d’Or … quésaco ? Les bases pour aborder sereinement cette période.
Pour qui ? Les futures mamans, dès le début de votre grossesse et jusqu’au terme … ou pour toutes les mamans en post-partum qui désirent nous rejoindre.
Prix 50€ (le tarif est le même que vous veniez seule, en couple ou avec un proche ! Paiement sur place par chèque ou espèces. .
Aux Mères Veillent 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 35 24 61 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier mon post-partum pour les futures mamans Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Destination Pays Bigouden