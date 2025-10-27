Atelier Mon premier masque de théâtre Place de l’Eglise Izernore

Atelier Mon premier masque de théâtre

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-10-27 15:30:00

2025-10-27

Après une première découverte de l’art scénique antique, les enfants décoreront l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens le masque de théâtre !

– De 3 à 6 ans

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

After an initial discovery of ancient stage art, children will decorate the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!

– Ages 3 to 6

German :

Nach einer ersten Entdeckung der antiken Bühnenkunst werden die Kinder das unentbehrliche Accessoire der Schauspieler und Tragödiendichter dekorieren: die Theatermaske!

– Von 3 bis 6 Jahren

Italiano :

Dopo una prima introduzione all’antica arte scenica, i bambini decoreranno l’accessorio essenziale di attori e tragediografi: la maschera teatrale!

– Dai 3 ai 6 anni

Espanol :

Tras una primera introducción al arte escénico antiguo, los niños decorarán el accesorio esencial de actores y tragedias: ¡la máscara teatral!

– De 3 a 6 años

