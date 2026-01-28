Atelier Mon premier masque de théâtre Musée archéologique d’Izernore Izernore

Atelier Mon premier masque de théâtre

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

2026-02-16

Après une première découverte de l’art scénique antique, les enfants décoreront l’accessoire indispensable des comédiens et tragédiens le masque de théâtre !

De 3 à 6 ans

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

After an initial discovery of ancient stage art, children will decorate the essential accessory of actors and tragedians: the theater mask!

Ages 3 to 6

