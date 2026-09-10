Atelier : mon sac, mon Pessac, Moulin de Noès, Pessac
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Noès · Pessac
Informations pratiques
Atelier : mon sac, mon Pessac Dimanche 20 septembre, 14h30 Moulin de Noès Gironde
Gratuit. Sur réservation. Atelier en famille pour les 6/10 ans. Prévoir une tenue adaptée pour éviter les salissures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À chacun son sac… à chacun son Pessac !
Transformez un sac en tissu en une création inspirée du patrimoine pessacais. Motifs, couleurs et imagination seront au rendez-vous pour réaliser un accessoire personnalisé qui vous accompagnera dans toutes vos aventures.
Un atelier créatif, joyeux et plein de fantaisie pour repartir avec un souvenir unique… à emporter partout.
Le compagnon idéal des petits explorateurs en vadrouille !
Moulin de Noès 46 rue Albert Laurenson, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.pessac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}] Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le témoin d’une expérimentation pionnière sur le plan de l’agriculture du XVIIIe siècle.
Ce bijou architectural classé au titre des Monuments historiques révèle également une saga familiale exceptionnelle.
À chacun son sac… à chacun son Pessac !
© Ville de Pessac
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