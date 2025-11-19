Atelier Monde funéraire en Egypte antique Fabrique ta momie Musée Urgonia Orgon

Atelier Monde funéraire en Egypte antique Fabrique ta momie

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Les Mercredis du Musée Urgonia. Enfants

Atelier Monde funéraire en Egypte antique Fabrique ta momie pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.



Après une présentation des Dieux égyptiens et des rites funéraires en vigueur en Egypte pharaonique, les enfants réaliseront à partir de carton, de papier métal et de bandes de gaze un sarcophage, une momie et son amulette.



Sur inscription.

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

