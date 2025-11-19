Atelier Monde funéraire en Egypte antique Fabrique ta momie Musée Urgonia Orgon
Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-19 13:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Les Mercredis du Musée Urgonia.Enfants
Atelier Monde funéraire en Egypte antique Fabrique ta momie pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.
Après une présentation des Dieux égyptiens et des rites funéraires en vigueur en Egypte pharaonique, les enfants réaliseront à partir de carton, de papier métal et de bandes de gaze un sarcophage, une momie et son amulette.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
