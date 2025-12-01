Atelier Monstres ! Biblio’fil Bibliothèque la Forge aux Livres Couffé

Atelier Monstres ! Biblio’fil Bibliothèque la Forge aux Livres Couffé mercredi 17 décembre 2025.

Atelier Monstres ! Biblio’fil

Bibliothèque la Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Gribouillage, dessins (beaux ou pas beaux) avec Marjolaine Leray

Dans le cadre de « l’Année Monstres ! » inspirée par l’illustratrice Marjolaine Leray la bibliothèque d’Oudon propose à vos enfants dès 3 ans un atelier de dessin avec l’illustratrice !

Inscription conseillée .

Bibliothèque la Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 14 49

English :

Scribble, draw (beautiful or not) with Marjolaine Leray

German :

Kritzeln, Zeichnen (schön oder nicht schön) mit Marjolaine Leray

Italiano :

Scarabocchiare, disegnare (bello o no) con Marjolaine Leray

Espanol :

Garabatear, dibujar (bonito o no) con Marjolaine Leray

L’événement Atelier Monstres ! Biblio’fil Couffé a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis