Atelier Monstres ! Biblio’fil Bibliothèque la Forge aux Livres Couffé

Bibliothèque la Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique
2025-12-17 10:00:00
2025-12-17 12:00:00
2025-12-17
Gribouillage, dessins (beaux ou pas beaux) avec Marjolaine Leray
Dans le cadre de « l’Année Monstres ! » inspirée par l’illustratrice Marjolaine Leray la bibliothèque d’Oudon propose à vos enfants dès 3 ans un atelier de dessin avec l’illustratrice !
Inscription conseillée .
+33 2 40 83 14 49
English :
Scribble, draw (beautiful or not) with Marjolaine Leray
German :
Kritzeln, Zeichnen (schön oder nicht schön) mit Marjolaine Leray
Italiano :
Scarabocchiare, disegnare (bello o no) con Marjolaine Leray
Espanol :
Garabatear, dibujar (bonito o no) con Marjolaine Leray
