Atelier créatif en famille « L’été indien » Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille « L’été indien » Musée des Ursulines Mâcon samedi 27 septembre 2025.

Atelier créatif en famille « L’été indien »

Musée des Ursulines 5, rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Laissez-vous éblouir par le soleil présent dans les tableaux du musée et faites briller le vôtre à partir de déchets du quotidien. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Tout public. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5, rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

English : Atelier créatif en famille « L’été indien »

German : Atelier créatif en famille « L’été indien »

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif en famille « L’été indien » Mâcon a été mis à jour le 2025-07-31 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)