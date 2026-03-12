Atelier montage de cuve d’indigo Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy Vendredi 27 mars, 17h30 tarif ateliers cuve indigo + shibori : adhérents 40 € / non adhérents 55€ – tarif atelier cuve indigo seule ou shibori seul : adhérents 25 € / non adhérents 35 €

Monter une cuve à indigo avec Albane Daviaud, spécialiste en teinture végétale

Découvrez comment préparer une cuve d’indigo et comment l’entretenir. Mais aussi comprendre les principes de cette teinture végétale fascinante.

Après quelques heures nécessaires à l’activation de la cuve, vous pourrez expérimenter la teinture lors d’un atelier shibori le lendemain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T19:30:00.000+01:00

1

jnouaille@gmail.com 06 07 96 48 39 https://www.helloasso.com/associations/pontlevoy-patrimoine-art-et-culture/evenements/atelier-shibori-1

Pontlevoy Patrimoine 6-8 route de Blois Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

