Atelier : Montage image Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif: 35€ sur inscription Adulte, Etudiant

Justine Huchet est monteuse et coordinatrice – animatrice chez Creative Maker. Après plusieurs années en tant qu’assistante monteuse en documentaire, TV et publicité, elle se spécialise en montage de bandes annonces cinéma pour les chaînes télé du Groupe M6 ainsi que sur des teasers et documentaires, notamment pour l’émission « Échappées Belles ». Suite à une formation de JRI-Monteuse, elle écrit, tourne et monte des portraits pour des médias comme Néo TV.Elle animera un atelier montage dans une approche à la fois méthodologique, technique et artistique.Lors de cet atelier, nous utiliserons le logiciel Adobe Première Pro pour explorer le rôle du montage dans la fabrication d’une séquence ou d’une bande annonce. Quelques visionnages d’extraits permettront d’éclairer les spécificités et les diverses techniques de montage utilisées.Au programme :• Introduction sur le montage• Initiation au logiciel Première Pro : les principaux outils• Préparer le montage : dérusher et organiser les chutiers• La méthodologie : quelques “trucs” pour simplifier la progression du montage• Monter et Raconter : choix des plans et structure, les impacts sur la narration• Monter et Raccorder : fluidité entre les plans, continuité sonore, rythme et émotionsLes ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus et le matériel sera fourni par l’association. Le montage se fera en binôme. Si vous le pouvez, veuillez ramener vos écouteurs ou un casque.Le samedi 21 février 2026 de 10h00 à 16h00 au Studio Nantais – 70 rue de Coulmiers à Nantes

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/creative-maker/evenements/atelier-montage-image-2