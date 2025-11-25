ATELIER MONTAGE VIDÉO Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER MONTAGE VIDÉO Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins mardi 25 novembre 2025.
ATELIER MONTAGE VIDÉO
Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
L’association ABC Vidéo Photo propose un atelier de montage vidéo, pour conserver vos plus beaux souvenirs et les faire découvrir à vos proches !
Plus d’infos abcvideophoto@gmail.com .
Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire abcvideophoto@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER MONTAGE VIDÉO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Saint Brevin