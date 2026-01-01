ATELIER MONTAGE VIDÉO Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER MONTAGE VIDÉO

Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

L’association ABC Vidéo Photo propose un atelier de montage vidéo, pour conserver vos plus beaux souvenirs et les faire découvrir à vos proches !

Plus d’infos abcvideophoto@gmail.com .

Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire abcvideophoto@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER MONTAGE VIDÉO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Saint Brevin