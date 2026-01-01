ATELIER MONTAGE VIDÉO Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER MONTAGE VIDÉO Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins mardi 20 janvier 2026.
ATELIER MONTAGE VIDÉO
Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 18:30:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
L’association ABC Vidéo Photo propose un atelier de montage vidéo, pour conserver vos plus beaux souvenirs et les faire découvrir à vos proches !
Plus d’infos abcvideophoto@gmail.com .
Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire abcvideophoto@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER MONTAGE VIDÉO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Saint Brevin