Atelier montgolfière Médiathèque Bretteville-sur-Laize
Atelier montgolfière Médiathèque Bretteville-sur-Laize mercredi 17 septembre 2025.
Atelier montgolfière
Médiathèque 9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Atelier montgolfière
Envie de t’envoler dans les nuages ? Viens fabriquer ta propre petite montgolfière en papier et en couleurs ! Un atelier créatif pour rêver, bricoler et repartir avec ta montgolfière à toi.
– Deux créneaux 14h et 15h30
Accessible dès 5 ans
Gratuit Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .
Médiathèque 9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
English : Atelier montgolfière
Hot-air balloon workshop
German : Atelier montgolfière
Workshop Heißluftballon
Italiano :
Laboratorio di mongolfiera
Espanol :
Taller de globos aerostáticos
L’événement Atelier montgolfière Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Suisse Normande