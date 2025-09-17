Atelier montgolfière Médiathèque Bretteville-sur-Laize

Atelier montgolfière Médiathèque Bretteville-sur-Laize mercredi 17 septembre 2025.

Médiathèque 9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Envie de t’envoler dans les nuages ? Viens fabriquer ta propre petite montgolfière en papier et en couleurs ! Un atelier créatif pour rêver, bricoler et repartir avec ta montgolfière à toi.

– Deux créneaux 14h et 15h30

Accessible dès 5 ans

Gratuit Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .

Médiathèque 9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

