Atelier Mordus du Manga Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 20 septembre 2025.

C’est l’occasion de découvrir les sélections de mangas par tranche d’âge (7-11 ans, 12-15 ans et 16 ans et plus) et la culture japonaise au travers d’animations dédiées.

De septembre à décembre, vous êtes invités à lire la sélection de votre âge et à voter pour vos titres préférés à la bibliothèque.

Lancement de l’édition 2025 autour d’un atelier badges !

À partir de 7 ans

Le prix des Mordus du Manga est de retour pour une nouvelle édition !

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR