Atelier Mosaïque à Elusa Domus de Cieutat Eauze 1 août 2025 10:30

Gers

Atelier Mosaïque à Elusa Domus de Cieutat Allée Julien Laudet Eauze Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Plongez dans l’artisanat de l’Antiquité Vos enfants pourront, avec l’aide d’un médiateur, créer leur propre mosaïque en s’inspirant de celles retrouvés sur nos sites. Ils pourront, bien entendu, repartir avec !

.

Domus de Cieutat Allée Julien Laudet

Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

English :

Immerse yourself in ancient craftsmanship: with the help of a mediator, your children can create their own mosaic, inspired by those found on our sites. And, of course, they can take them home with them!

German :

Tauchen Sie ein in die Handwerkskunst der Antike: Ihre Kinder können mit Hilfe eines Vermittlers ihr eigenes Mosaik herstellen, das sich an den Mosaiken orientiert, die an unseren Fundorten gefunden wurden. Natürlich dürfen sie es auch mit nach Hause nehmen!

Italiano :

Immergetevi nei mestieri dell’antichità: con l’aiuto di un interprete, i vostri bambini potranno creare il loro mosaico ispirato a quelli trovati nei nostri siti. E, naturalmente, potranno portarlo a casa!

Espanol :

Sumérjase en la artesanía de la Antigüedad: con la ayuda de un intérprete, sus hijos podrán crear su propio mosaico inspirado en los encontrados en nuestros yacimientos. Y, por supuesto, ¡podrán llevárselo a casa!

L’événement Atelier Mosaïque à Elusa Eauze a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65