Atelier Mosaïque à la manière de Space Invader [LSF et FR] Médiathèque de la Canopée Paris

DeafInvder s’inspirent des œuvres de Space Invader pour créer des œuvres de street-art en mosaïque célébrant la culture sourde.

Venez créer votre propre œuvre en mosaïque avec cet atelier convivial et inclusif !

En présence d’interprètes LSF

Gratuit, sur inscription obligatoire. A partir de 8 ans

Venez créer votre œuvre de mosaïque avec des artistes de street-art sourds, DeafInvader !

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T15:00:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee