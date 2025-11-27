Atelier Mosaïque à la manière de Space Invader [LSF et FR] Médiathèque de la Canopée Paris
Atelier Mosaïque à la manière de Space Invader [LSF et FR] Médiathèque de la Canopée Paris samedi 24 janvier 2026.
DeafInvder s’inspirent des œuvres de Space Invader pour créer des œuvres de street-art en mosaïque célébrant la culture sourde.
Venez créer votre propre œuvre en mosaïque avec cet atelier convivial et inclusif !
En présence d’interprètes LSF
Gratuit, sur inscription obligatoire. A partir de 8 ans
Venez créer votre œuvre de mosaïque avec des artistes de street-art sourds, DeafInvader !
Le samedi 24 janvier 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee