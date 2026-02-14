Atelier Mosaïque à l’Antique, Musée du Colombier, Alès

Atelier Mosaïque à l’Antique Jeudi 26 février, 10h00, 14h30 Musée du Colombier Gard

8€ pour chaque duo 1 enfant (à partir de 6 ans) + 1 adulte, sur inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

Une belle occasion pour le musée du Colombier d’explorer, en s’amusant, les techniques qu’utilisaient les romains pour faire de la mosaïque décorative, et en faire une ensemble, en famille, au musée.

Avec l’association Le petit atelier, coordonnée par Véronique Pinguet-Michel, spécialiste de la reproduction de la mosaïque antique.

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « museeducolombier@alesagglo.fr »}]

En juin 2025, à Rochebelle, l’INRAP a découvert une deuxième mosaïque exceptionnelle. atelier famille Mosaïque